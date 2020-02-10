"Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında Fenerbahçe - Alanyapsor maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi. Turhan, "Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil." ifadelerini kullandı.
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