CANLI | TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenliyor

ASpor CANLI YAYIN

İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Gündemi değerlendirmek ve eleştirileri yanıtlamak için buradayız. Federasyon başkanı olarak gündemle ilgili olarak ilk kez basın toplantısı yapıyorum."

"Üzülerek söylüyorum, konuşacağımız konular yerine A Milli Takım'ımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı isterdim."

''Liglerimizde 2. yarı yeni başladı, inanılmaz bir tartışma ortamı yaşıyoruz. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok.''

"18 takım da TFF'den, hakemlerden ve kurullardan şikayetçi. 18 takımı birden nasıl hedef alırız? Kirli düzen, şaibe, masaya vurma gibi söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir?"

''Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık.''

''Futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz.''

''Gurur duyduğumuz bir A Milli Takım'ımız var. Şenol hocamıza ve kadromuza güveniyoruz. Gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gideceğiz.''

''Türk futbolunda almış olduğumuz kararlar devrim niteliğindedir.''

"Göreve gelir gelmez yayıncı krizini kucağımızda bulduk. Paris'te beIN SPORTS'un üst yönetimiyle bir araya geldik ve her iki tarafın haklarını koruyacak kararlar aldık."

''Digiturk, bizim stratejik ortağımızdır. Gelecek sezon da Türk futbolunun değerini yükselterek kendileriyle yola devam edeceğiz."

"Hepimizin bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayıncımız Turkuvaz Medya Grubu ile 10 yıldır iş ortaklığımız devam etmekte. Bize maddi ve manevi destekleriyle büyük katkılar sağlayan Turkuvaz Grubu'na da huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

"Süper Kupa Finali Vodafone Park'ta oynandı. Araştırmalara göre, Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla fayda sağlandı. UEFA hayran kaldı. Organizasyon gücümüzü, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaliyle göstereceğiz."

''Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniledik. 2005 yılında düzenlediğimiz Şampiyonlar Ligi Finali'nden daha güzel bir final olacak.''

"Maç ertelememiz için herhangi bir kulüpten talepte bulunmamıza gerek duymadık."

"Hepimizin bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayıncımız Turkuvaz Medya Grubu ile 10 yıldır iş ortaklığımız devam etmekte. Bize maddi ve manevi destekleriyle büyük katkılar sağlayan Turkuvaz Grubu'na da huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

"Federasyon olarak maç ertelemek için kimseden ve hiçbir kurumdan bir direktif almak zorunda değiliz. Bu kararı biz aldık ve uyguladık. Malatya'da bu şartlarda nasıl maç oynatabiliriz. O gün bu kararı alırken samimiydik."

"Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Bir yanda enkaz altında vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor, diğer tarafta artçılar yaşanıyor. Allah korusun maç sırasında bir artçı olsa, insanlar panik olsa, bunun hesabını nasıl verirdik?"

"Kulüp Lisans Kurulu'nun yapısını değiştirdik. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya kondu. 18 kulübümüzün başkan, yöneticileri ve CFO'ları ile seri toplantılar yaptılar. Tüm tablolar bire bir anlatıldı, sözlü ve yazılı olarak bildirildi."

"Ancak ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatı eleştiri konusu yaptılar. Takım harcama limitlerinin 2 Eylül'de açıklanacağı herkes tarafından bilinmekteydi. İnternet sitemizde de bunu ilan etmiştik."

"Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu."

"Kulüp Lisans Kurulu da, tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından biridir. Kurulun uygulamalarına müdahalede bulunmamız mümkün değil. Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığı söyleniyor."

"Cengiz'in 'kulüplere neden ceza verilmedi' sorusuna şöyle cevap vereyim, kulüplere ceza vermek için sezon sonu yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda veriliyor."

"Cengiz, 15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi diye soruyor. Hayır, öyle değil. Biraz inceleseydi, biraz talimatları okusaydı, bize yapılan başvuruların 15 Aralık'tan önce olduğunu görecekti."

"Cezaların net olarak yürürlüğe gireceğini buradan altını çiziyorum."

"Kulüp Başkanları, bu tarz polemikler yaratarak TFF'yi taraftarlarının önüne atmasın. Sosyal medya üzerinden hareket ederek değil, talimatları okuyarak veya bundan anlayan arkadaşlara inceleterek bilgi sahibi olsunlar ve buna göre incelesinler."

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, federasyonun kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştiri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapabileceği ortaya çıktı."

"Biz kulüplerin transfer planlamalarına karışmadık, karışamayız."

"Ağustos ayında Fikret Orman ve Adil Gevrek limitlerin %50'ye çıkmasını istedi. 'Çok erken' cevabını verdik ve Aralık'ta tekrar değerlendireceğimizi bildirdik."

"Limit arttırımı isteyen kulüplerimiz başvurularını son tarih olan 15 Aralık'tan önce yaptı."

"Bu süreçte şunu anladık ki kulüplerimiz kendi leyhlerindeki kararlarda dahi mutabakat sağlayacak durumda değil."

"Biz eğer kulüplerimizi kurtarıyorsak UEFA'dan ceza almasın diye kurtarırız."

"Gelelim Zorlu konusuna, ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak kulüp başkanlarıyla istersek Zorlu'da istersek başka bir yerde görüşürüz, bunun polemik olacak bir tarafı yok."

"Yönetime geldiğimiz süreçte hiçbir kulübü birbirinden ayırmadık."

"Gerek kulüp yöneticilerinin hem de basın kuruluşlarının VAR ile ilgili hiç bir bilgisinin olmadığını öğrendik. Hem kendi kulüplerini yanlış bilgilendiriyorlar, hem de mesnetsiz ifadelerde bulunuyorlar."

"VAR'ın bir protokolü var, bu protokolü biz belirlemiyoruz IFAB belirliyor. VAR'ı kötüleyerek bir yere varamayız."

"Unutmayalım ki Riva'da VAR tesislerimizde Avrupalı hakemler gelip kamp yaptılar. Hepsi bu sistemi ve olanakları överken biz kendimiz bu sistemi beğenmiyor ve eleştiriyoruz."

"Ofsayt çizgilerini bile tartışıyoruz, bu ofsayt çizgilerinin nasıl çizildiğine dair tartışmaları IFAB güncelleyecek. Avrupa'da bu konuda tartışmalar yaşandı, sadece bizim ülkemizde bu sıkıntılar yaşanmıyor. Eğitimler devam ediyor."

"VAR konuşmalarının açıklanmasına dair talepler var ama bu konuşmaları açıklayacak federasyonun iradesine kalmış bir talep. Bir kulübün talebini değerlendirip, diğerini değerlendirmezsek gündemimiz kaos'a dönecektir."

"Birçok kulüp başkanlarımızı PFDK'ya sevk ettik ama ceza almadılar. Bizim yargı kurulumuz var, bunlar tamamen genel hukuk kurullarına uygun ilerliyor."

"Son olarak şunu söylemek istiyorum, ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor, futbol ülkemizi daha çok zor duruma düşürecek bir hale getirmesin. Kulüplerimize sağduyulu olmaya davet ediyorum."

"Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili başvuru oldu. Gelen başvuruyu sadece MHK değerlendirir, biz karışmayız. Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı için da başvuru var. MHK inceliyor, IFAB'a da yazdılar. Bir karar verecekler."

"Ayakta maç seyretme olayını biz ortaya çıkarmadık. Ek yasa ile bazı maddeler getirildi. Bu yasada, seyircilerin maçı ayakta izleyebileceği belirtildi. Sağladığımız disipline inşallah bu durum zarar getirmez."

"MHK, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarının kararları bir iki güne karar vereceklerdir."

"Ben Fenerbahçe'yi koruyacak kararları alsam o işi Zorlu ofiste yapacağım, öyle mi?"

"Türk futboluna dair kararlar alırsak onu Zorlu'nun ortasındaki restoranda yaparız bu sefer de."

"Bir hakeme bir sonraki hafta görev verilmiyorsa, büyük ihtimalle maçta yaptığı hata nedeniyledir."

"İstifa iddialarını ciddiye bile almadım. Sonuna kadar bu göreve devam edeceğim."

"Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde kalacağım. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye almadım, bir iki arkadaşımız da oltaya takıldı, gülüyorum."

"Hayatım boyunca birçok yerde müdürlükler, başkanlıklar yaptım. Beşiktaş Başkanlığı, Fenerbahçe Başkanlığı TFF Başkanlığı'ndan daha kolay. Ben hayatımda bu kadar zor bir görev görmedim."

"Yeni Malatyaspor Başkanının neden o maçı oynamak istediğini bilmiyorum. Peki ben bir soru sormak istiyorum; Yeni Malatyaspor maçı oynamak istiyordu niye oyuncuları Antalya'ya gittiler orada otelde kaldılar?"

"Stada ambulans dahi yollayamazdık. Çünkü orada stada yollayacak ambulans dahi yoktu."