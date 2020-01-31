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31 Ocak 2020, Cuma
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Ara bugün bitiyor

Ara transfer bugün bitiyor

ara dönemi, bugün sona erecek. 'de 4 Ocak'ta başlayan ve kuralları gereği 4 hafta süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla bugün 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

ara dönemi, bugün sona erecek. 'de 4 Ocak'ta başlayan ve kuralları gereği 4 hafta süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla bugün 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

  1. 31.1.2020
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