Evinin kralı

Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.