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31 Ocak 2020, Cuma
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Evinin kralı

Evinin kralı

Stadı'nda çok sert esiyor. ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana 'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

, Stadı'nda çok sert esiyor. ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana 'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında 'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. 'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, 'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.

  1. 31.1.2020
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