Nwakaeme itirazında Tahkim'den Trabzonspor'a ret
Trabzonspor'un, ikinci sarıdan kırmızı kart gören Nwakaeme için Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Bordo-mavililer kırmızı kartın iptal edilmesini istiyordu.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynanan maçta ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesini talep etmişti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan ve Erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
Bu karar sonrası Nwakaeme, hafta sonu ligde oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Nwakaeme itirazında Tahkim'den Trabzonspor'a ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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