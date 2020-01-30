Nwakaeme itirazında Tahkim'den Trabzonspor'a ret! Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Nwakaeme itirazında Tahkim'den 'a ret

Nwakaeme itirazında Tahkim'den Trabzonspor'a ret

'un, ikinci sarıdan kırmızı kart gören Nwakaeme için 'na yaptığı başvuru reddedildi. Bordo-mavililer kırmızı kartın iptal edilmesini istiyordu.

  1. 30.01.2020
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