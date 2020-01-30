Nwakaeme itirazında Tahkim'den Trabzonspor'a ret

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da bir süredir stoper arayışları devam ediyordu. Bu sezon uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fırtına, Badou Ndiaye ve Bilal Başakçıkoğu transferlerini yaparak kadrosunu güçlendirmişti. Bordo-mavililer üçüncü transferini stoper bölgesine yapıyor. İşte anlaşmanın detayları...