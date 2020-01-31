F.Bahçe’yi bekliyor

Süper Lig'de 15 golle ilk sırada yer alan Sörloth, Fenerbahçe'yi bekliyor. Beşiktaş ve Galatasaray filelerini sarsan Norveçli forvet, sarı-lacivertli takımı da boş geçmek istemiyor. 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'ya 4, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'e 1'er gol atma başarısı gösterdi. Bordo- mavili forma altında Süper Lig'de 15 gole ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 18 gole imza attı.

O ATINCA KAYBETMİYOR

Fırtına, ligde Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 12 maçta 15 gol kaydeden Norveçli, 4 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerinin başında geliyor.