F.Bahçe’yi bekliyor
Süper Lig'de 15 golle ilk sırada yer alan Sörloth, Fenerbahçe'yi bekliyor.
Süper Lig'de 15 golle ilk sırada yer alan Sörloth, Fenerbahçe'yi bekliyor. Beşiktaş ve Galatasaray filelerini sarsan Norveçli forvet, sarı-lacivertli takımı da boş geçmek istemiyor. 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'ya 4, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'e 1'er gol atma başarısı gösterdi. Bordo- mavili forma altında Süper Lig'de 15 gole ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 18 gole imza attı.
O ATINCA KAYBETMİYOR
Fırtına, ligde Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 12 maçta 15 gol kaydeden Norveçli, 4 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerinin başında geliyor.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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