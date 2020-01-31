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31 Ocak 2020, Cuma
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F.Bahçe’yi bekliyor

F.Bahçe’yi bekliyor

Süper Lig'de 15 golle ilk sırada yer alan Sörloth, 'yi bekliyor.

Süper Lig'de 15 golle ilk sırada yer alan Sörloth, 'yi bekliyor. ve filelerini sarsan Norveçli forvet, sarı-lacivertli takımı da boş geçmek istemiyor. 24 yaşındaki futbolcu, 'ya 4, Beşiktaş, Galatasaray ve 'e 1'er gol atma başarısı gösterdi. Bordo- mavili forma altında 'de 15 gole ulaşan Sörloth, 'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 18 gole imza attı.

O ATINCA KAYBETMİYOR

Fırtına, ligde Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 12 maçta 15 gol kaydeden Norveçli, 4 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerinin başında geliyor.

  1. 31.1.2020
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