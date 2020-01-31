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31 Ocak 2020, Cuma
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Ndiaye-Mikel-Sosa

Ndiaye-Mikel-Sosa

F.Bahçe'yi ezberleyen ve oyuncularına da tüm detaylarıyla anlatan , kilit nokta olarak orta alanı belirledi.

F.Bahçe'yi ezberleyen ve oyuncularına da tüm detaylarıyla anlatan , kilit nokta olarak orta alanı belirledi. Sarı- lacivertlilerin en sağlam yerini Gustavo- Ozan ikilisi olarak gören Çimşir, burayı 3'lü orta saha kurgusuyla bozacak. Çimşir, merkezde Ndiaye- Mikel-Sosa üçlüsünü oynatacak. Sosa yine takımın beyni olacak.

  1. 31.1.2020
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