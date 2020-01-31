Ndiaye-Mikel-Sosa
F.Bahçe'yi ezberleyen ve oyuncularına da tüm detaylarıyla anlatan teknik direktör Hüseyin Çimşir, kilit nokta olarak orta alanı belirledi.
F.Bahçe'yi ezberleyen ve oyuncularına da tüm detaylarıyla anlatan teknik direktör Hüseyin Çimşir, kilit nokta olarak orta alanı belirledi. Sarı- lacivertlilerin en sağlam yerini Gustavo- Ozan ikilisi olarak gören Çimşir, burayı 3'lü orta saha kurgusuyla bozacak. Çimşir, merkezde Ndiaye- Mikel-Sosa üçlüsünü oynatacak. Sosa yine takımın beyni olacak.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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