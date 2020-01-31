F.Bahçe'yi ezberleyen ve oyuncularına da tüm detaylarıyla anlatan teknik direktör Hüseyin Çimşir, kilit nokta olarak orta alanı belirledi. Sarı- lacivertlilerin en sağlam yerini Gustavo- Ozan ikilisi olarak gören Çimşir, burayı 3'lü orta saha kurgusuyla bozacak. Çimşir, merkezde Ndiaye- Mikel-Sosa üçlüsünü oynatacak. Sosa yine takımın beyni olacak.