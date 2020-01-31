Transfer fırtınası

Trabzonspor Ndiaye ve Bilal transferlerinden sonra iki bomba birden patlattı. Karadeniz devi, Yeni Malatya'nın Brezilyalı sağ kanadı Guilherme ve Brezilya ekibi Cruzeiro forması giyen stoper Messias'ı kadrosuna kattı. Guilherme dün sabah saatlerinde Trabzon'a geldi ve sağlık kontrolünden geçirildi. Bordo-mavili yönetim bonservisi İtalya'nın Benevento kulübünde olan Guilherme'yi 6 aylığına kiraladı. 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da bordo-mavililerde. Guilherme, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Yeni transfer, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

Guilherme bu sezon Malatyaspor formasıyla ligde oynadığı 18 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda ise 26 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

FOTOMAÇ FARKI

Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, Guilherme transferinde bir kez daha farkını gösterdi. 29 Ocak'ta Trabzonspor'un Guilherme ile ilgilendiğini tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Dün transfer gerçekleşti. Boşuna demiyoruz; Transfer Fotomaç'tan izlenir.

Karadeniz devinde uzun zamandır devam eden stoper arayışları sonuçlandı. Bordo-mavililer Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen 29 yaşındaki Manoel Messias Silva Carvalho'yu renklerine bağladı. Trabzonspor'un oyuncuyu 1.5 yıllığına kiraladığı ve opsiyonunu da aldığı belirtildi. Trabzonspor yönetiminin sezon başından beri takip ettiği tecrübeli savunmacıyı izlemek için scout ekibi yetkililerinin Brezilya'ya da gittiği ve ardından transfer bitirildiği belirtildi. Messias'a sezon sonuna kadar 400 bin euro ödeneceği ve sözleşmesinde de şampiyonluk bonusunun yer alacağı ifade edildi. Dün gece geç saatlerde uçakla Trabzon'a gelen sambacı bugün sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imzayı atacak.

Sağ ayağını kullanan Messias, kariyeri boyunda 304 maça çıktı ve 16 gol atıp 4 de asist yaptı. Messias tam bir istikrar abidesi olarak dikkat çeken bir isim.