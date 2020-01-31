Sağduyu çağrısı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavili taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Alper, ülke olarak zor dönemden geçilen bu günlerde birlik beraberlik içerisinde hareket edildiği gibi sağduyulu davranışlar sergilenmesi gerektiğini dile getirerek, "Herhangi bir olumsuzluk fark edilmesi halinde de hemen görevli personelimizle irtibata geçmeniz gerekiyor" diye konuştu.