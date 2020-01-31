Sağduyu çağrısı
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavili taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavili taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Alper, ülke olarak zor dönemden geçilen bu günlerde birlik beraberlik içerisinde hareket edildiği gibi sağduyulu davranışlar sergilenmesi gerektiğini dile getirerek, "Herhangi bir olumsuzluk fark edilmesi halinde de hemen görevli personelimizle irtibata geçmeniz gerekiyor" diye konuştu.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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