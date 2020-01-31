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31 Ocak 2020, Cuma
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Miniklerden idmana ziyaret

Miniklerden idmana ziyaret

Fırtına, yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fırtına, yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanı Çınar ve öğrencilerinin de ziyaret ettiği belirtildi. Ağaoğlu ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 31.1.2020
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