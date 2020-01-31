Miniklerden idmana ziyaret
Fırtına, yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fırtına, yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanı Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin de ziyaret ettiği belirtildi. Ağaoğlu ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 31.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Miniklerden idmana ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.