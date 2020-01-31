Tahkim’den ret
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı.
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki Fenerbahçe derbisinde yok.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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