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31 Ocak 2020, Cuma
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Tahkim’den ret

Tahkim’den ret

, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 'un 'ndaki Denizlispor maçında gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı.

, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 'un 'ndaki Denizlispor maçında gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki derbisinde yok.

  1. 31.1.2020
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