Tahkim’den ret

TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki Fenerbahçe derbisinde yok.