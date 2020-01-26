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26 Ocak 2020, Pazar
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Sturridge’ye yakın takip

Sturridge’ye yakın takip

kampında Arnavutluk ekibi ile oynadığı hazırlık maçında satkatlanan 'nin durumu henüz net değil.

kampında Arnavutluk ekibi ile oynadığı hazırlık maçında satkatlanan 'nin durumu henüz net değil. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ünlü İngiliz futbolcu ile çık yakından ilgileniyor. Her fırsatta doktordan bilgi alan 40 yaşındaki hoca, zaman zaman Sturridge ile de görüyüşor
  1. 26.1.2020
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