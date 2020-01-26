Bu kale geçilmez
Trabzonspor’da Uğurcan da Erce de gösterdikleri performansla camiayı memnun ediyor. Hüseyin Çimşir iki iyi kaleciye sahip oldukları için mutlu.
BİRBİRLERİNİ MOTİVE EDİYORLAR
Uğurcan Çakır ile Erce Kardeşler'in saha dışında imrenilen bir dostlukları var. Erce, her lig karşılaşmasından önce mevkidaşını motive ediyor. Uğurcan da Erce'nin forma giydiği mücadelelerden önce ona büyük destek veriyor. Maçların bitiminde de onu ilk tebrik eden isim oluyor.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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