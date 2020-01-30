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30 Ocak 2020, Perşembe
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'dan 5 Süper Lig ekibine para cezası!

PFDK'dan 5 Süper Lig ekibine para cezası!

(), 30.01.2020 tarihli toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. 5 Süper Lig ekibine para cezası uygulanırken, Kasımpaşalı Hajradinovic'e 3 maç ceza ve Gaziantep FK'ya ihtar verildi. , , , ve Demir Grup Sivasspor kulüplerine para cezası verildi.

(); , , , ve Demir Grup Sivasspor kulüplerine para cezası verdi.

PFDK ayrıca, Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'e Aytemiz maçında rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maçtan men ve Gaziantep FK'ya ihtar cezası verildiğini açıkladı.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"1- A.Ş. sporcusu HARIS HAJRADINOVIC'in, 25.01.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.01.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.01.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 24.01.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 27.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 18:58
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