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30 Ocak 2020, Perşembe
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'de 'nin lisansı çıktı!

Fenerbahçe'de Simon Falette'nin lisansı çıktı!

'ye müjdesi geldi. Sarı-lacivertli takım Gineli stoperi ara transfer döneminde 'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı. 27 yaşındaki futbolcunun lisans problemini çözmek için bir süredir mesai harcayan Fenerbahçeli kurmaylar nihai sonuca vardı ve Simon Falette'nin lisansı çıkarıldı.

'ye 'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertliler Gineli stoperi ara transfer döneminde 'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçeli kurmaylar, yeni transferinin lisansını çıkarmak için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Sarı-lacivertli taraftarların da merakla beklediği Simon Falette belirsizliği son buldu ve Gineli futbolcunun lisansı çıkarıldı. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 19:34
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