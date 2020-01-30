Fenerbahçe'de Simon Falette'nin lisansı çıktı!

Fenerbahçe'ye Simon Falette'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertliler Gineli stoperi ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçeli kurmaylar, yeni transferinin lisansını çıkarmak için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Sarı-lacivertli taraftarların da merakla beklediği Simon Falette belirsizliği son buldu ve Gineli futbolcunun lisansı çıkarıldı. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.