Fenerbahçe'de Simon Falette'nin lisansı çıktı!
Fenerbahçe'ye Simon Falette müjdesi geldi. Sarı-lacivertli takım Gineli stoperi ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı. 27 yaşındaki futbolcunun lisans problemini çözmek için bir süredir mesai harcayan Fenerbahçeli kurmaylar nihai sonuca vardı ve Simon Falette'nin lisansı çıkarıldı.
Fenerbahçe'ye Simon Falette'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertliler Gineli stoperi ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçeli kurmaylar, yeni transferinin lisansını çıkarmak için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Sarı-lacivertli taraftarların da merakla beklediği Simon Falette belirsizliği son buldu ve Gineli futbolcunun lisansı çıkarıldı. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 19:34
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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