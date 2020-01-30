Dortmund Emre Can için bastırıyor
Transfer döneminin bitmesine saatler kala İtalyan basınından flaş Emre Can iddiası geldi. Juventus'ta gözden düşen Türk asıllı Alman orta saha için Bundesliga ekibi Dortmund'un 24 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öne sürülürken, iki tarafın kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Emre Can'a transferin son saatlerinde sürpriz bir talip çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Alman devi Borussia Dortmund, Juve'de mutsuz olan Emre Can için 23 milyon Euro'luk teklifte bulunurken, Çizme ekibinin 27 milyon Euro istediği belirtildi. Dortmund'un bonusları kapsayan yeni bir teklifle Juve'nin kapısını tekrar çalacağı ve transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki orta sahanın Juventus'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
EMRE CAN'IN KARİYERİ
Futbola 2009 yılında Frankfurt'un altyapısında başlayan Emre Can, 16 yaşındaki Bayern Münih'e transfer olarak profesyonel oldu. Alman devinde A takıma kadar yükselen yıldız oyuncu, 2013'te 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leverkusen'in yolunu tuttu. 1 sezon sonra 12 milyon Euro'ya Liverpool'a giden Emre Can, 2018'de bedelsiz olarak Juventus'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan Türk asıllı Alman orta saha Şampiyonlar Ligi kadrosunda da kendisine yer bulamamıştı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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