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31 Ocak 2020, Cuma
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’den bir ret daha

Tahkim’den bir ret daha

'nin ve 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile 'na yapılacak başvuruların ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi taleplerini reddetti.

, 'nin ve 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile 'na yapılacak başvuruların ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi taleplerini reddetti.

  1. 31.1.2020
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