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31 Ocak 2020, Cuma
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'ye Falette müjdesi!

Fenerbahçe'ye Falette müjdesi!

Kanarya, transferin son gününe girilirken ’nin lisansını çıkardı. Sol bek konusu ise hala belirsiz. Akşam 18.00’e kadar süre var.

, 'nin lisansını nihayet çıkardı. 'nın takımından kiralanan Gineli stoper, 'harcama limiti' aşımı nedeniyle kadroya eklenememişti. İnter'e giden Moses'tan oluşan kazanç ve Falette'nin sözleşmesinde bazı finansal değişimler yapılarak artıya geçildiği öğrenildi. 27 yaşındaki Falette dün 'nin internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi. Sol beke takviye yapılıp yapılmayacağı ise bugün belli olacak. Devre arası dönemi bu akşam saat 18.00'de sona erecek. Sarı-lacivertliler, yeni 'limit' açabilirse bu bölgeye de alternatif bir isim almak istiyor.


PLANSIZLIK...
Eljif Elmas'tan gelen parayla transferler yapılırken, Kolarov'u bedelsiz almak için çok uğraştılar. Ancak öyle bir noktaya geldiler ki, Gustavo ile arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Bu arada Gustavo, sol bek ve sol stoper de oynuyor. Ama şu andaki durum tamamen plansızlıktan kaynaklanıyor. Harcama limitlerinin eylülde açıklanması yaz dönemi masrafları ve yapılandırmaya gidilmemesi yönetimin elini bağladı. Satıştan veya kadro azaltımından bugün 18.00'e kadar eğer 7 milyon euro'luk bir bütçe açabilirlerse hamle şansları olacak. Yani aynı kadroyla devam ederek, Hasan Ali'nin iyileşip takımda dönmesini beklemekten başka çare yok.
mini yorum
Gürcan BİLGİÇ

  1. 31.1.2020
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