Allahyar geri döndü
Sezon başında İran'ın İstiklal takımından transfer edilip, İstanbulspor'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'ye geri döndü. İranlı forvetin menajeri, yönetimin 18 yaşındaki oyuncuyu sözleşmedeki maddeyi kullanarak geri aldığını açıkladı. Allahyar, İstanbulspor'da 11 maçta 1 gol attı.
Sezon başında İran'ın İstiklal takımından transfer edilip, İstanbulspor'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'ye geri döndü. İranlı forvetin menajeri, yönetimin 18 yaşındaki oyuncuyu sözleşmedeki maddeyi kullanarak geri aldığını açıkladı. Allahyar, İstanbulspor'da 11 maçta 1 gol attı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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