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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Allahyar geri döndü

Allahyar geri döndü

Sezon başında 'ın İstiklal takımından edilip, 'a kiralanan , 'ye geri döndü. forvetin menajeri, yönetimin 18 yaşındaki oyuncuyu sözleşmedeki maddeyi kullanarak geri aldığını açıkladı. Allahyar, İstanbulspor'da 11 maçta 1 gol attı.

Sezon başında 'ın İstiklal takımından edilip, 'a kiralanan , 'ye geri döndü. forvetin menajeri, yönetimin 18 yaşındaki oyuncuyu sözleşmedeki maddeyi kullanarak geri aldığını açıkladı. Allahyar, İstanbulspor'da 11 maçta 1 gol attı.

  1. 1.2.2020
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