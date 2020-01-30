Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Takımla çalıştı

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Tecrübeli sol bek, takımla beraber çalışmalara başladı. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın idman görüntüleri ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor hazırlıklarından kareler...

30 Ocak 2020 Perşembe 23:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





