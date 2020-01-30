Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Takımla çalıştı

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Tecrübeli sol bek, takımla beraber çalışmalara başladı. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın idman görüntüleri ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor hazırlıklarından kareler...
30 Ocak 2020 Perşembe 23:17
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Şampiyonluk yolunda son derece kritik bir deplasmana çıkacak olan sarı-lacivertliler tamamen galibiyete kilitlenmiş durumda.
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti.
Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, idman bireysel çalışmalarla noktalandı.
İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı hazırlıklarından kareler...