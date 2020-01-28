Fenerbahçeli Adil Rami için transfer çılgınlığı! 2 talip...

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda takımı Marsilya ile yollarını ayıran Fransız savunmacı Adil Rami'yi bedelsiz olarak kadrosuna dahil ederek sansasyonel bir transfere imza atmıştı.

Sarı lacivertlilerin eski Sportif Direktörü Damien Comolli'nin referans olduğu transfer, kısa süre içerisinde sonlanmış ve Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran Rami, çubuklu formayı sırtına geçirmişti.

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Rami, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine hapsedilirken, oyuncu için spekülatif transfer dedikoduları ortaya çıkmaya başlamıştı.

34 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz günlerde transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Körfez ülkelerinden çok teklif geliyor. Yine Fransa Ligue 1'e geri dönmek de benim için neden olmasın dediğim bir ihtimal. Ülkemde hala oynadığımı göstermek isterim. Hiç bir şey imkansız değil. Ben Euro 2020'de oynayabilmek için hayal kurmaya devam ediyorum. Ligue 2'de oynama isteğim yok. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Ben bir savunma lideriyim. Eleştirileri her zaman duyuyorum ama onlara söylediklerinin gerçek olmadığını göstermek istiyorum." demişti.

F.BAHÇE'NİN ESKİ HOCASI İSTİYOR!

Ada medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Philip Cocu'nun, mevcut takımı Derby County'de oyuncuyu görmek istediği belirtilirken, Cenk Tosun'un da formasını terlettiği Crystal Palace'ın, Adil Rami için devrede olduğu belirtildi.

Adil Rami, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 Türkiye Kupası karşılaşmasında gol ve asist bulamazken, 331 dakika sahada kaldı. Rami, Süper Lig'de ise 1 müsabakada rol aldı ve 45 dakika sahada kaldı.