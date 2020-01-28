Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez...
İtalyan basını, ara transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Milan'lı Ricardo Rodriguez'in yeni takımını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüp için PSV'nin teklifini reddeden 27 yaşındaki İsviçreli sol bekin Napoli'ye kiralanacağı belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Ricardo Rodriguez transferi hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-Lacivertli kulübe gitmek için daha önce PSV'nin teklifini reddeden ve kulübü Milan'a rest çeken İsviçreli oyuncunun kariyerine Serie A'da devam edeceği öne sürüldü.
Milan News'in muhabiri Antonio Vitiello'nun haberine göre Napoli de Rodriguez için devreye girdi. Napoli'nin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle oyuncuyu transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi. Daha önce Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirten başarılı sol bekin Napoli'nin bu teklifiyle kafasının karıştığı belirtilirken, kulüpsüz kalmak istemediği için İtalyan ekibinin teklifini kabul edebileceği ifade edildi.
RODRIGUEZ KİMDİR?
25 Ağustos 1992'de İsviçre'nin Zürih şehrinde dünyaya gelen Ricardo Rodriguez futbola Zürih takımında başladı. 2012 yılında 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer olan Rodriguez, 2017'de ise 15 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tutmuştu.
Serie A deviyle bu sezon 5 lig maçında şans bulan İsviçreli sol bek oyuncusu gol veya asist katkısı yapamadı.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 16:01
- Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...
- İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hamleleri!
- Fenerbahçe'den Muriç için olay yaratacak transfer kararı! Elinin tersiyle...
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'a operasyon yapılıyor''
- Trabzonspor'da rekor! Gelen teklifler tam 80 milyon euro!
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.