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28 Ocak 2020, Salı
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Fenerbahçeli Westerlo'da!

Fenerbahçeli Barış Alıcı Westerlo'da!

'nin sezon başında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladığı 'nın yeni rotası belli oldu! Fenerbahçe, genç kanat oyuncusu için, 1,5 yıllığına Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaştığını resmen açıkladı.

'nin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan kadrosuna dahil ettiği ve bu sezon Çaykur Rizespor'a kiraladığı 'nın yeni kulübü belli oldu. Barış, 1,5 yıllığına Ligi ekiplerinden Westerlo'ya oldu!

Fenerbahçe'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz."

WESTERLO'DA 2 FENERBAHÇELİ

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın yöneticiliğini yaptığı Westerlo, sezon başında genç eldiven Berke Özer'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bu transferin ardından Westerlo'da 2. Fenerbahçeli oldu.

BARIŞ ALICI KİMDİR?

24 Haziran 1997'da İzmir'de dünyaya gelen Barış Alıcı, sağ ve sol kanat pozisyonlarında görev alıyor. Kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan genç futbolcu, daha sonra Altınordu'nun altyapısında forma giydi.

2018-19 sezonunda takım arkadaşı Berke Özer ile beraber Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Barış için sarı lacivertli kulüp, Altınordu'ya 1,5 milyon euroluk bonservis rakamı ödedi.

Aynı sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış, 2019-20 sezonu başında Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.

Barış, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de 7 karşılaşmaya çıkarken gol ve asist üretemedi. Öte yandan Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 müsabakada 2 gol 1 asistle oynadı.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 14:31
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