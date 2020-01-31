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31 Ocak 2020, Cuma
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‘Melnjak’ı satmıyorum’

‘Melnjak’ı satmıyorum’

'i 'ye kaptıran 'nin gündeminde kalan sol be k için Rizespor Başkanı Hasan net konuştu. Bu oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını belirten Kartal, "Resmi bir teklif olmadı ama olursa da tavrımız belli. Ayrıca 'a da kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.

Ricardo Rodriguez'i 'ye kaptıran 'nin gündeminde kalan sol be k için Rizespor Başkanı Hasan net konuştu. Bu oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını belirten Kartal, "Resmi bir teklif olmadı ama olursa da tavrımız belli. Ayrıca 'a da kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.

  1. 31.1.2020
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