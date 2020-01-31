‘Melnjak’ı satmıyorum’

Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptıran Fenerbahçe'nin gündeminde kalan sol be k Dario Melnjak için Rizespor Başkanı Hasan Kartal net konuştu. Bu oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını belirten Kartal, "Resmi bir teklif olmadı ama olursa da tavrımız belli. Ayrıca Alper Potuk'a da kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.