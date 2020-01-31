‘Melnjak’ı satmıyorum’
Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptıran Fenerbahçe'nin gündeminde kalan sol be k Dario Melnjak için Rizespor Başkanı Hasan Kartal net konuştu. Bu oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını belirten Kartal, "Resmi bir teklif olmadı ama olursa da tavrımız belli. Ayrıca Alper Potuk'a da kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.
Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptıran Fenerbahçe'nin gündeminde kalan sol be k Dario Melnjak için Rizespor Başkanı Hasan Kartal net konuştu. Bu oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını belirten Kartal, "Resmi bir teklif olmadı ama olursa da tavrımız belli. Ayrıca Alper Potuk'a da kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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