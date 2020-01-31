Yusuf Mert Varzim’e!

Fenerbahçe, genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e gönderiyor. 3.5 yıllık kontrat imzalayacak olan Yusuf Mert'in bonservisinin yüzde 50'sinin Fenerbahçe'de, yüzde 50'sinin ise Varzim'de olacağı belirtildi. Anlaşmada 350 bin euro'ya geri alma maddesi de yer alacak ancak Fenerbahçe transfer bedeli almayacak.