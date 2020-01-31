Yusuf Mert Varzim’e!
Fenerbahçe, genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e gönderiyor. 3.5 yıllık kontrat imzalayacak olan Yusuf Mert'in bonservisinin yüzde 50'sinin Fenerbahçe'de, yüzde 50'sinin ise Varzim'de olacağı belirtildi.
Fenerbahçe, genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e gönderiyor. 3.5 yıllık kontrat imzalayacak olan Yusuf Mert'in bonservisinin yüzde 50'sinin Fenerbahçe'de, yüzde 50'sinin ise Varzim'de olacağı belirtildi. Anlaşmada 350 bin euro'ya geri alma maddesi de yer alacak ancak Fenerbahçe transfer bedeli almayacak.
- 31.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Yusuf Mert Varzim’e! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.