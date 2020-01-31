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31 Ocak 2020, Cuma
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Yusuf Mert Varzim’e!

, genç oyuncusu Yusuf 'u Portekiz 2. Lig ekiplerinden 'e gönderiyor. 3.5 yıllık kontrat imzalayacak olan 'in bonservisinin yüzde 50'sinin Fenerbahçe'de, yüzde 50'sinin ise Varzim'de olacağı belirtildi.

, genç oyuncusu Yusuf 'u Portekiz 2. Lig ekiplerinden 'e gönderiyor. 3.5 yıllık kontrat imzalayacak olan 'in bonservisinin yüzde 50'sinin Fenerbahçe'de, yüzde 50'sinin ise Varzim'de olacağı belirtildi. Anlaşmada 350 bin euro'ya geri alma maddesi de yer alacak ancak Fenerbahçe transfer bedeli almayacak.

  1. 31.1.2020
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