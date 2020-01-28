HaberlerGaleriRıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! "Artık beklemesinler"
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! "Artık beklemesinler"
Eski futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 19. haftanın sona ermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, Ertelenen Malatya-Trabzon maçına da değinen Dilmen, Fenerbahçeli taraftarlarına kötü haberi verdi.
28 Ocak 2020 Salı 21:17
Güncelleme: 28.01.2020 21:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 19. hafta heyecanının sona ermesinin ardından ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Dilmen, flaş yorumlara imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Nwakaeme bence o kartı haksız gördü."
"Malatyaspor Başkanı dedi ki, TFF'den telefon geldiğini ve Trabzon'un yabancı futbolcularının gelmek istemediği için ertelendiğini söyledi. TFF neden hesap veriyor ki! Umarım bu sakinlik maç sırasında da devam eder. İki başkan da bunu istiyor."
"Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi kadar doğal bir şey yok. Sıkıntı şurada oldu. TFF hiç muhatap olmadan ertelemeliydi. Kimse itiraz edemez. Hesap vermek zorunda mısın? Niye arayıp 'Trabzonspor oynamak istemiyor' diyorsun."
"Rıdvan Yılmaz'ı beğendim ama isminden dolayı değil. Bir kere çabuk bir oyuncu. Halil'e karşı iyi iş çıkarttı. Beşiktaş'ta geleceği olan bir isim. Saracchi gibi değil tabii ama tek şanssızlığı kupa maçlarının olmaması! Daha fazla oynayabilirdi."