Fenerbahçe, Interli Federico Dimarco'yu bitirmek üzere!
Ricardo Rodriguez'in İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile anlaşması üzerine sol bekte rota çeviren Fenerbahçe, Inter'de forma giyen Federico Dimarco ile anlaşma sağladı.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 22:31
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! "Artık beklemesinler"
- Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş'ı işte böyle duyurdu!
- Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması! Milli takımda oynayacak mı?
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe, Interli Federico Dimarco'yu bitirmek üzere! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.