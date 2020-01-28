Fenerbahçe, Interli Federico Dimarco'yu bitirmek üzere! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
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, Interli 'yu bitirmek üzere!

Fenerbahçe, Interli Federico Dimarco'yu bitirmek üzere!

Ricardo Rodriguez'in Serie A ekiplerinden Napoli ile anlaşması üzerine sol bekte rota çeviren , Inter'de forma giyen ile anlaşma sağladı.

Detaylar birazdan...
  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 22:31
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