Hıncal Uluç: "Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu"
A Spor'da yayınlanan ve Serkan Korkmaz moderatörlüğünde duayen yorumcular Hıncal Uluç, Kemal Belgin ve Güven Taner'in konuk olarak katıldıkları 90'A programında usta isimler yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son günlerde gündemine oturan Elazığ ve Malatya'daki depremler sonrası yalanan tartışmalara değinen Hıncal Uluç sert ifadeler kullandı ve "Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusudur. Bunun adını koyalım artık" şeklinde konuştu.
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