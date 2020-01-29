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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Vedat pusuya yattı

Vedat Muriç pusuya yattı

Attığı gollerle 'nin başarısında büyük rol oynayan , gözünü 'a dikti.

Attığı gollerle 'nin başarısında büyük rol oynayan , gözünü 'a dikti. 25 yaşındaki futbolcu, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak zirve yarışında ipleri elimize almak için bu maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 29.1.2020
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