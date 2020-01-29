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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'e özel görev

Serdar Aziz'e özel görev

, 'un gol makinesi Sörloth'a özel önlem alacak. 'nin hocası, ligde 15 gol atan Norveçli oyuncuyu 'le durduracak.

, 'un gol makinesi Sörloth'a özel önlem alacak. 'nin hocası, ligde 15 gol atan Norveçli oyuncuyu 'le durduracak. Serdar'dan karşılaşma boyunca Sörloth'a yakın markaj kurmasını isteyen Ersun Yanal, bu oyuncunun ceza sahası içinde topla buluşmasına engel olunmasını istedi.
  1. 29.1.2020
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