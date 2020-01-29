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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Knopp farkı ortaya çıktı

Knopp farkı ortaya çıktı

Sezonun ilk yarısında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen , yeni kaleci antrenörü 'tan sonra fark yarattı.

Sezonun ilk yarısında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen , yeni kaleci antrenörü 'tan sonra fark yarattı. 'nin genç file bekçisi, Knopp'un antrenmandaki yeni çalışma metotlarının ardından forma giydiği iki maçta kalesini gole kapattı, kritik müdahaleleriyle takımına büyük katkı sağladı.
  1. 29.1.2020
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