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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Altı maçtır kazanamıyor

Altı maçtır kazanamıyor

Sarı-lacivertliler, 20'nci haftada konuk olacağı 'a karşı önceki 6 maçta galibiyet alamadı.

Sarı-lacivertliler, 20'nci haftada konuk olacağı 'a karşı önceki 6 maçta galibiyet alamadı. Son 6 maçın 5'i beraberlikle sonuçlanırken, 1 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Yanal ve öğrencileri, 'da galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.
  1. 29.1.2020
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