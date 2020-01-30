Fenerbahçe'de Zajc için karar verildi! Gelen teklif...

Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle ara transferde temkinli hareket ediyor. Sarı-lacivertli takım, kadrosuna takviye yapabilmek için oyuncu satışına yönelmişti. Gönderilecekler listesinin başında ise Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc bulunuyordu.

FENERBAHÇE TEKLİFİ AZ BULDU

25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen en ciddi kulüp Brescia oldu. İtalyan temsilcisi oyuncu için 3.5 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe gelen bu teklifi az buldu. Sloven futbolcunun takımda kalacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Miha Zajc için Empoli'ye 3.5 milyon Euro artı Salih Uçan'ın bonservisini vermişti. Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan yıldız isim toplam 3 gole imzasını attı.