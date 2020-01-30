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30 Ocak 2020, Perşembe
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'de Zajc için karar verildi! Gelen teklif...

Fenerbahçe'de Zajc için karar verildi! Gelen teklif...

'nin geçtiğimiz sezonun ocak ayında İtalyan ekibi Empoli'den ettiği Sloven orta saha oyuncusu 'a, 'dan teklif gelmişti. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararı belli oldu.

'in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan , 'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle ara transferde temkinli hareket ediyor. Sarı-lacivertli takım, kadrosuna takviye yapabilmek için oyuncu satışına yönelmişti. Gönderilecekler listesinin başında ise Sloven orta saha oyuncusu bulunuyordu.

FENERBAHÇE TEKLİFİ AZ BULDU

25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen en ciddi kulüp oldu. İtalyan temsilcisi oyuncu için 3.5 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe gelen bu teklifi az buldu. Sloven futbolcunun takımda kalacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Miha Zajc için Empoli'ye 3.5 milyon Euro artı 'ın bonservisini vermişti. Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan yıldız isim toplam 3 gole imzasını attı.

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  1. 30.01.2020
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