Fenerbahçe'de Zajc için karar verildi! Gelen teklif...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ocak ayında İtalyan ekibi Empoli'den transfer ettiği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a, Brescia'dan teklif gelmişti. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararı belli oldu.
Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle ara transferde temkinli hareket ediyor. Sarı-lacivertli takım, kadrosuna takviye yapabilmek için oyuncu satışına yönelmişti. Gönderilecekler listesinin başında ise Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc bulunuyordu.
FENERBAHÇE TEKLİFİ AZ BULDU
25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen en ciddi kulüp Brescia oldu. İtalyan temsilcisi oyuncu için 3.5 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe gelen bu teklifi az buldu. Sloven futbolcunun takımda kalacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, Miha Zajc için Empoli'ye 3.5 milyon Euro artı Salih Uçan'ın bonservisini vermişti. Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan yıldız isim toplam 3 gole imzasını attı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'de Zajc için karar verildi! Gelen teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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