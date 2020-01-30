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30 Ocak 2020, Perşembe
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'de Melnjak ve N’Sakala iddiası

Fenerbahçe'de Melnjak ve N’Sakala iddiası

Ricardo Rodriguez'i alamayan 'de sol bek için son çare olarak ve 'lu Fabrice N'Sakala gündemde.

Ricardo Rodriguez'i alamayan 'de sol bek için son çare olarak ve 'lu Fabrice N'Sakala gündemde. 27 yaşındaki Melnjak için takası masada. 29 yaşındaki N'Skala ise Alanyaspor'da 107 maçta 6 asist yaptı. N'Skala'nın sezon sonunda ekibiyle sözleşmesi bitecek.

  1. 30.1.2020
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