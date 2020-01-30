Fenerbahçe'de Melnjak ve N’Sakala iddiası

Ricardo Rodriguez'i alamayan Fenerbahçe'de sol bek için son çare olarak Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak ve Alanyaspor'lu Fabrice N'Sakala gündemde. 27 yaşındaki Melnjak için Alper Potuk takası masada. 29 yaşındaki N'Skala ise Alanyaspor'da 107 maçta 6 asist yaptı. N'Skala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek.