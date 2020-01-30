Fenerbahçe'de Melnjak ve N’Sakala iddiası
Ricardo Rodriguez'i alamayan Fenerbahçe'de sol bek için son çare olarak Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak ve Alanyaspor'lu Fabrice N'Sakala gündemde.
Ricardo Rodriguez'i alamayan Fenerbahçe'de sol bek için son çare olarak Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak ve Alanyaspor'lu Fabrice N'Sakala gündemde. 27 yaşındaki Melnjak için Alper Potuk takası masada. 29 yaşındaki N'Skala ise Alanyaspor'da 107 maçta 6 asist yaptı. N'Skala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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