Yarış kızıştı! (Süper Lig Panorama)

Sivasspor'un sürüklediği şampiyonluk yarışı, her geçen hafta daha da heyecanlanıyor. Trabzon, F.Bahçe ve Başakşehir'in takibindeki kırmızı-beyazlılar, Rizespor karşısında evinde 1 puanı zor kurtardı. İki takımın da direklere takıldığı müthiş maçta, Yiğidolar 90+3'te gelen beraberliğe dua etti. G.Antep'ten moralli gelen F.Bahçe, Kadıköy'de şampiyonluğun diğer güçlü adayı Başakşehir'le kozlarını paylaştı. 90 dakika sonunda etkili ve sabırlı futboluyla tabelaya 2-0'ı yazdıran Sarı Kanarya, Sivas'ın da berabere kalmasıyla 8 puan birden aldı.

BU OYUN G.SARAY'A YAKIŞTI

Saha dışında yönetim-hoca kanadında problemler yaşayan G.Saray, Konya'da bu problemleri saha içine yansıtmadı. Falcao'yla öne geçen Aslan, sakatlıktan çıkıp kalitesini ortaya koymaya başlayan Emre Akbaba ile Adem'in golleriyle zor deplasmanı kolaya çevirdi. Ortaya konan futbol Fatih Terim ve taraftarları da tatmin etti. Abdullah Avcı'yla yolları ayıran Beşiktaş, hocasız çıktığı Göztepe maçında bir darbe daha yedi. Yeni stadını Beşiktaş galibiyetiyle açan Göz-Göz, iki mutluluğu birden yaşadı. Antalya, Alanya ve G.Birliği, haftanın karlı takımları oldu.

CEZA TAHTASI

Kırmızı kart: Cebrail (Ankaragücü) Hajradinovic (K.Paşa)

Sarı kart: Sio (G.Birliği), İrfan Can (Başakşehir), Necip (Beşiktaş), Robin, Acquah (Y.Malatya), Lemina (G.Saray), Mensah (Kayseri), Canteros, Alihan (A.Gücü), Aytaç (K.Paşa)

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN 'EN'LERİ

Haftanın Asisti: Rodrigues

Sağ kanattan yıldırım gibi fırlayan Rodrigues, önüne çıkan Epureanu'yu geriden gelip geçti. Muriç'e 'al ad at' pası verdi. Muriqi de bu ikramı geri çevirmedi.

Haftanın Kurtarışı: Muslera

Muslera, Shengelia'nın 90'da giden füzesini, jeneriklik bir uçuşla çeldi. Göztepeli Beto da, Beşiktaş karşısında devleşti, birçok gollük pozisyonu önledi.

Haftanın Takımı: Fenerbahçe

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı yapan rakibi Başakşehir karşısında, sabırlı ve etkili futbolu ile taraftarlarını mest etti. Güçlü adımlarla hedefine ilerliyor.

Haftanın Golü: Halil Akbunar

Serdar'ın sıfıra inip verdiği pası, klas bir topuk golü ile taçlandıran Halil, attığı güzel golün yanı sıra, Göztepe'nin yeni stadının açılışında tarihe de geçti.

Haftanın Sözü: Mustafa Cengiz

"Sayın teknik direktörün 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Ben teknik direktör olsam yakışıp yakışmadığını demem. Hicap duyarız. Şu an gündemde bilgi sızdıran bir yönetim kurulu... Hangi bilgi verilmiş? Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir."

Haftanın Olayı: Cengiz-Terim gerilimi

G.Saray'da Arda Turan olayı farklı bir boyut kazandı. Fatih Terim'in yönetimi hedef alan sert açıklamaları sonrasında, Başkan Mustafa Cengiz de geri adım atmadı. Bu sert tartışmalar, Terim'in istifa edeceği haberlerini beraberinde getirirken tecrübeli hoca, G.Saraylılığına vurgu yapıp, konuyu kapattığını bildiren tweetiyle buzları eritti.

Haftanın Hocası: Ersun Yanal - Fenerbahçe

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir maçında, taraftarına şampiyonluk ışığını gösterdi Ersun Yanal. Tecrübeli hoca, son 20 dakikaya 0-0 girilen maçta, takımının sabırlı ve etkili oyunuyla golü bulmasına, yaptığı kritik hamlelerle büyük bir katkı sağladı.