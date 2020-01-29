Şimdi birlik vakti

Türkiye, Elazığ'da gerçekleşen deprem felaketiyle birleşirken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4 büyük takımın yıldızlarıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Millet olarak birlik ve beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin burada olması, yüreklerin bir çarpması açısın.



ZOR GÜNLERİN İNSANIYIZ

Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Beşiktaşlı Umut Nayir'ın katılımıyla Elazığ Valiliği kriz merkezinde bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "Zor durumlarda milletimizin, devletimizin ne kadar güçlü, bir ve beraber olduğunu görmüş olduk. Rabbim bizlere bundan sonra bu acıları yaşatmasın. İnsanımızı, milletimizi bu tür afetlerden, felaketlerden esirgesin" dedi.



YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu, ortaya konulan kardeşlik, dayanışma ve millet olma tablosunun insanlık için bir örnek olduğunu aktardı. Futbolculara ve kulüplerine teşekkür eden Kasapoğlu, Elazığ'a spor camiasının selamlarını getirdiğini vurguladı ve "İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada ve ileriye birlikte yürümede millet olarak en güzel örneği ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.



NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, "Spor camiası olarak hem maddi hem manevi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu. Beşiktaşlı Umut Nayir, "Sayın Bakanımızın önderliğinde yardım edebilmek adına buradayız" dedi. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, "Vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm bırakabilirsek çok mutlu oluruz" yorumunu yaptı. F.Bahçeli Hasan Ali ise, "Bu acı, hepimizin acısı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.