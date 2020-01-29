Oğuzhan Feyenoord'da - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Oğuzhan Feyenoord'da

Oğuzhan Feyenoord'da

Oğuzhan Feyenoord'da

Beşiktaşlı Oğuzhan, sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiralandı. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçerek imzayı atacak.

'ta son dönemde iyice gözden düşen , Feyenoord'a kiralandı... Dün Spor'a konuşan Oğuzhan, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem 'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım" dedi. Oğuzhan, ile de konuştuğunu belirterek, "Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur" yorumunu yaptı.

  1. 29.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğuzhan Feyenoord'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN