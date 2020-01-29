Oğuzhan Feyenoord'da

Beşiktaş'ta son dönemde iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralandı... Dün TRT Spor'a konuşan Oğuzhan, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım" dedi. Oğuzhan, Sergen Yalçın ile de konuştuğunu belirterek, "Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur" yorumunu yaptı.