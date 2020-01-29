Kara Kartal’da 11 eksikli idman - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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’da 11 eksikli idman

Kara Kartal’da 11 eksikli idman

maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı.

, maçı hazırlıklarına 11 eksikle başladı. Antrenmana , , 20'lik dişi çekilen N'Koudou, alt adalesinde sorun yaşayan , tedavileri devam eden Dorukhan, Lens ve Ljajic ile depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle 'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler katılmadı.

  1. 29.1.2020
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