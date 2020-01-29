Sergen sahaya iniyor
Dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile son bir görüşme yapan 47 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşma sağlandı. Sergen Yalçın, bugün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımının başında ilk idmana çıkacak.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün 'resmen' başlıyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Avcı ile yollarını ayıran siyah- beyazlı yönetim, vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladı ve kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi, iki gün önce yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından 47 yaşındaki teknik adam ile bir araya geldi ve Sergen Yalçın'ı ikna etmeyi başardı.
BAŞKANLA İKİNCİ GÖRÜŞMEYİ YAPTI
Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk görüşmede prensip anlaşmasına vardığı Sergen Yalçın ile dün sabah yeniden buluştu ve tüm detayları bir kez daha masaya yatırdı. Görüşmeden iki taraf da el sıkışarak ayrıldı. Dün akşam saatlerini kadar kulüpten bu konuda resmi bir açıklama yapılmazken, bunun sebebinin yolların ayrıldığı Abdullah Avcı ile olan sözleşmenin resmen feshedilmesi olduğu; Beşiktaş yönetiminin Avcı ile bugün karşılıklı olarak fesih işlemini gerçekleştirdikten sonra Sergen Yalçın'ın bugün duyurması bekleniyor.
SABAH RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Sergen bu sabah Ümraniye'ye giderek takımın başına resmen geçecek. İlk olarak futbolcularla bir araya gelecek olan 47 yaşındaki teknik adam ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Rizespor maçı için takımının başında ilk antrenmanına çıkacak. Beşiktaş yönetiminin 1.5+1 senelik anlaşmaya vardığı Sergen Yalçın'ın siyahbeyazlılardan bu sezon için 2 milyon, önümüzdeki sene için de 6 milyon TL alacağı belirtildi.
MİNİ YORUM: GÜVENİM TAM (TURGAY DEMİR)
Beşiktaş'ın öz evladı Sergen Yalçın, yuvana hoş geldin kardeşim.. Peki Sergen başarılı olur mu? Kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Önce beyin ameliyatı yapacaktır! Tek tek herkesle konuşur, dertlerini öğrenir, onları motive eder, Avcı döneminden kalan kafa karışıklığını, zihinsel yorgunluğu ortadan kaldırır. Taraftarın tribünleri dolduracağı kesin. Maddi sıkıntı da çözülürse Sergen bu takımı uçurur. Eğer Sergen'i dinlerlerse (zaten dinlememe şansları yok) Adem Ljajic ve Diaby, bambaşka bir futbolcu haline gelirler. Sergen'e güvenim tam.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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