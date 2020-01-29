Maç tekrar edilsin
Beşiktaş, Göztepe maçında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiasıyla maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvurdu.
Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçının maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu. Göztepe ile hafta sonunda İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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