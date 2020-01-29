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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Maç tekrar edilsin

Maç tekrar edilsin

, maçında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiasıyla maçın tekrar oynanması için ’ye başvurdu.

Kulübü, maçının maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu. Göztepe ile hafta sonunda 'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem 'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu.

  1. 29.1.2020
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