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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'den limit artırımı hakkında açıklama! ...

Son dakika: TFF'den limit artırımı hakkında açıklama! Transfer...

'ndan () flaş açıklama... Son dakika olarak TFF'nin resmi sitesinden duyurduğu yazıda, "Faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız." şeklinde ifadeler yer aldı. Açıklamaların devamında, "Transfere engel olunduğu yönündeki söylemleri hedef gösteren çabalar olarak görüyoruz." denildi.

, harcama limitleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada; "Kamuoyunun bildiği üzere, Kulüp lisans talimatında yönetim kurulumuzca Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşü de alınarak 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" konusunda değişiklik yapılmıştı. Talimat, 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine ve kurula başvuru halinde, takım harcama limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı yerine, güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına ve Süper Lig'e yükselen kulüplerin hesaplamalarının güncellenmesine olanak tanımıştı.

Bilindiği üzere talimatın yayınlanmasının ardından 15 Süper Lig kulübümüzün yazılı talebi sonrasında, 9 Aralık 2019 tarihli talimat Yönetim Kurulumuzca yeniden değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmış ve talimatın ilk hali ile uygulanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org' da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla. " ifadeleri yer aldı.

Erman Toroğlu:

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 15:09
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