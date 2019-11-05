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05 Kasım 2019, Salı
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'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış mücadelesinde , deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği ile 0-0 berabere kalan Aytemiz , liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla ve 17'şer puanla BtcTurk ile takip etti.

SONUÇLAR

Galatasaray - Çaykur Rizespor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor - Göztepe: 0-1

Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2

Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: 0-2

Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2

PUAN DURUMU

Süper Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17
4. FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17
5. TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 4 4 2 16 12 4 16
7. GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8. BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 16 19 -3 15
10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
11. KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12
12. GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
13. YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14. ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15. ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16. MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9
17. GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

PROGRAM

Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:

8 KASIM CUMA:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

9 KASIM CUMARTESİ:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak

17.30 -

20.00 Gaziantep FK-

10 KASIM PAZAR:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.30 -Aytemiz Alanyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

19.00 -Yukatel Denizlispor

  1. 05.11.2019
  2. Güncelleme: 05.11.2019 11:23
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