Süper Lig'de görünüm

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.

SONUÇLAR

Galatasaray - Çaykur Rizespor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor - Göztepe: 0-1

Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2

Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: 0-2

Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2

PUAN DURUMU

Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19 2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18 3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17 4. FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17 5. TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16 6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 4 4 2 16 12 4 16 7. GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16 8. BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15 9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 16 19 -3 15 10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13 11. KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12 12. GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12 13. YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11 14. ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11 15. ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11 16. MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9 17. GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

PROGRAM

Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:

8 KASIM CUMA:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

9 KASIM CUMARTESİ:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray

10 KASIM PAZAR:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor