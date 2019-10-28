Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!

Antalyaspor karşısında 6-0'lık flaş bir galibiyet alarak çıkış yakalama adına umutlarını yeşerten Gençlerbirliği, bu hafta Denizlispor yenilgisiyle sarsılmıştı.

Süper Lig'de 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, 9 haftada yalnızca 6 puan topladı. Beinsports'un haberine göre Ankara ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

SAMET AYBABA SESLERİ

Gençlerbirliği'nde takımın başına, geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yollarını ayıran Samet Aybaba'nın getirileceği konuşuluyor.