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28 Ekim 2019, Pazartesi
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'nde dönemi sona erdi!

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!

9 haftada topladığı 6 puanla ligin son sıralarında yer alan 'nde fatura 'a kesildi. Kırmızı-siyahlılarda 52 yaşındaki antrenör ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor karşısında 6-0'lık flaş bir galibiyet alarak çıkış yakalama adına umutlarını yeşerten , bu hafta Denizlispor yenilgisiyle sarsılmıştı.

'de 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, 9 haftada yalnızca 6 puan topladı. Beinsports'un haberine göre Ankara ekibi, ile yollarını ayırdı.

SAMET AYBABA SESLERİ

Gençlerbirliği'nde takımın başına, geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yollarını ayıran 'nın getirileceği konuşuluyor.

  1. 28.10.2019
  2. Güncelleme: 28.10.2019 23:03
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