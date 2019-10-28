Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!
9 haftada topladığı 6 puanla ligin son sıralarında yer alan Gençlerbirliği'nde fatura teknik direktör Mustafa Kaplan'a kesildi. Kırmızı-siyahlılarda 52 yaşındaki antrenör ile yollar ayrıldı.
Antalyaspor karşısında 6-0'lık flaş bir galibiyet alarak çıkış yakalama adına umutlarını yeşerten Gençlerbirliği, bu hafta Denizlispor yenilgisiyle sarsılmıştı.
Süper Lig'de 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, 9 haftada yalnızca 6 puan topladı. Beinsports'un haberine göre Ankara ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
SAMET AYBABA SESLERİ
Gençlerbirliği'nde takımın başına, geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yollarını ayıran Samet Aybaba'nın getirileceği konuşuluyor.
- 28.10.2019
- Güncelleme: 28.10.2019 23:03
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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sami avcı iyi yapmış
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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