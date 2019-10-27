MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-2 Denizlispor MAÇ ÖZETİ - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU 0-2 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-2 Denizlispor MAÇ ÖZETİ

'in 9. haftasında Başkent ekiplerinden sahasında Yukatel 'u konuk etti. Konuk ekip mücadeleyi 2 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 9'uncu haftasında sahasında Yukatel 'u konuk etti. Mücadeleden Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan ve Murawski'nin atıığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Gençlerbirliği 6 puanda kalırken, Yukatel Denizlispor bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.

3'üncü dakikada sol taraftan Barrow topu ceza sahasına ortaladı, Estupinan'dan önce savunma ayak koydu ve topu kornere çeldi.

7'nci dakikada Ayite'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Berat'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı, ağlara gitmekte olan topu Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

22'nci dakikada sağ taraftan gelen topu önüne alan Sio'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Stachowiak 90'dan çıkardı.

34'üncü dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Bergdich topu penaltı noktası üzerinde boş durumda olan Olcay'ı gördü. Olcay topu bekletmeden tek vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

42'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu Polomat kullandı. Yaklaşık 25 metreden şutunu kaleci Stachkowiak kornere çeldi.

İlk yarı Yukatel Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada Berat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan çektiği şut az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

57'nci dakikada Polomat'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sio bekletmeden vurdu kaleci Stachowiak uzaklaştırdı.

58'inci dakikada orta sahada topu önüne alan Berat yaklaşık 35 metreden çektiği şutta top kaleciyi de geçerek üst direkten oyun alanına geri döndü.

86'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nadir Çiftçi sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci Stachowiak topu kurtardı.

90+5'inci dakikada Sacko'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Murawski kullandı ve topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Öte yandan karşılaşmayı sahasında 2-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde taraftar 83'üncü dakikadan itibaren 'İlhan Cavcav'ın kemikleri sızlıyor' tezahüratında bulunarak yönetimi istifaya davet ettiler.

  1. 27.10.2019
  2. Güncelleme: 27.10.2019 18:47
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