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27 Ekim 2019, Pazar
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Trabzonspor ’a eksik gitti

Trabzonspor İstanbul’a eksik gitti

9. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan ’a eksik gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer saat 14.45'te 'a hareket etti.

Sosa ve Novak'tan pazarlıksız evet

Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle maçı kadrosuna dahil edilmemesine rağmen kafilede yer aldı.

maçı kadrosunda yer almayan Sturridge ise İstanbul'a götürüldü. ekibini İstanbul'a bir grup taraftar sloganlar eşliğinde uğurladı.

  1. 27.10.2019
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