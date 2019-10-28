Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...

Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında zirveyi hedefleyen Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken maç sonu istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar ve mücadeleden diğer görüntüler...
28 Ekim 2019 Pazartesi 22:34
Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...

Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...

Seyir zevki son derece yüksek geçen maçın sonunda istenmeyen görüntüler vardı.

Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...

Her iki takım da kazanmak için ellerinden geleni yaparken bol pozisyonlu ve gollü bir maç geride kaldı.

Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...

Trabzonspor Sturridge ile öne geçerken Başakşehir Edin Visca ile beraberliği yakaladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN