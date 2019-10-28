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Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...
Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında zirveyi hedefleyen Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken maç sonu istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar ve mücadeleden diğer görüntüler...
28 Ekim 2019 Pazartesi 22:34
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Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.
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Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Seyir zevki son derece yüksek geçen maçın sonunda istenmeyen görüntüler vardı.
Her iki takım da kazanmak için ellerinden geleni yaparken bol pozisyonlu ve gollü bir maç geride kaldı.
TrabzonsporSturridge ile öne geçerken Başakşehir Edin Visca ile beraberliği yakaladı.