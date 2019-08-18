Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Süper Lig’de Kasımpaşa, bugün Trabzonspor’u ağırlayacak. Lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynanan maçlarda Trabzonspor’un rakibine karşı 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki, taraftarların merakla yayın ve maç bilgilerini araştırmayı başladığı heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen karşılaşma ne zaman saat kaçta? İşte bu zorlu müsabakaya dair tüm detaylar...
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçıyla başlayacak. İşte maça dair merak edilenler...
Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bugün 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Fernandes, Ben Youessef, Hafez, Aytaç, Pavelka, İlhan Depe, Khalili, Yusuf, Koita
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
EKSİK OYUNCULAR:
Kasımpaşa'da Loret Sadiku dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bordo mavili ekipte ise Ogenyi Onazi sakatlığı nedeniyle bu mücadelede yer alamayacak.
MAÇ NOTLARI:
1960-61 sezonundan sonra ilk kez sezona taraftarının önünde başlayacak olan lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda ilk maçlarda 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet çıkardı. Lig tarihinde Trabzonspor ile 20 kere karşılaşan İstanbul temsilcisi, bu maçlarda 9 mağlubiyet, 5 de galibiyet aldı. Tarafların aralarındaki 6 maç da berabere bitti.
PAŞA SEZONA YİNE KEMAL ÖZDEŞ İLE BAŞLIYOR
Geçtiğimiz sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımpaşa, ilk 7 haftada 12 puan toplamasına rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve takımı Mustafa Denizli'ye emanet etmişti. İstanbul temsilcisinde göreve tekrar gelen Özdeş, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile oynadığı 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. Bordo-mavililere karşı tek galibiyetini 2017-18 sezonunda deplasmanda alan Kemal Özdeş, diğer maçlarda ise 2 beraberlik, 5 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
6 YENİ OYUNCU SİFTAH PEŞİNDE
Lacivert-beyazlıların bu sene renklerine bağladığı Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes, Teknik Direktör Kemal Özdeş tarafından görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Kasımpaşa forması giyecek.
- 18.08.2019
- Fenerbahçe'den Babacar için teklif
- Fenerbahçe'de beklenen fesih haberi! Karşılıklı olarak... Son dakika haberleri
- Falcao teklifi reddetti! Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Samassa'dan beklenen haber geldi! Sağlık durumu...
- Son dakika... Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir ve hangi takımda oynuyor?
- Dünya ünlü yıldızdan kulübüne transfer resti! Fenerbahçe... Son dakika haberleri
- Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri
- Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri...
- Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...
- Galatasaray'a kötü haber! Hocası açıkladı
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.