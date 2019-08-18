Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...

Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...

’de , bugün ’u ağırlayacak. Lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynanan maçlarda Trabzonspor’un rakibine karşı 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki, taraftarların merakla yayın ve maç bilgilerini araştırmayı başladığı heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen karşılaşma ne zaman saat kaçta? İşte bu zorlu müsabakaya dair tüm detaylar...

, 'in ilk haftasında konuk edeceği maçıyla başlayacak. İşte maça dair merak edilenler...

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bugün 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Fernandes, Ben Youessef, Hafez, Aytaç, Pavelka, İlhan Depe, Khalili, Yusuf, Koita

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

EKSİK OYUNCULAR:

Kasımpaşa'da Loret Sadiku dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bordo mavili ekipte ise Ogenyi Onazi sakatlığı nedeniyle bu mücadelede yer alamayacak.

MAÇ NOTLARI:

1960-61 sezonundan sonra ilk kez sezona taraftarının önünde başlayacak olan lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda ilk maçlarda 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet çıkardı. Lig tarihinde Trabzonspor ile 20 kere karşılaşan İstanbul temsilcisi, bu maçlarda 9 mağlubiyet, 5 de galibiyet aldı. Tarafların aralarındaki 6 maç da berabere bitti.

PAŞA SEZONA YİNE KEMAL ÖZDEŞ İLE BAŞLIYOR

Geçtiğimiz sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımpaşa, ilk 7 haftada 12 puan toplamasına rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve takımı Mustafa Denizli'ye emanet etmişti. İstanbul temsilcisinde göreve tekrar gelen Özdeş, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile oynadığı 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. Bordo-mavililere karşı tek galibiyetini 2017-18 sezonunda deplasmanda alan Kemal Özdeş, diğer maçlarda ise 2 beraberlik, 5 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

6 YENİ OYUNCU SİFTAH PEŞİNDE

Lacivert-beyazlıların bu sene renklerine bağladığı Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes, Teknik Direktör Kemal Özdeş tarafından görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Kasımpaşa forması giyecek.

  1. 18.08.2019
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Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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