Kayserispor’a şok... Milli yıldız haciz gönderdi!

İHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; Ganalı yıldız Asamoah Gyan, İstikbal Mobilya Kayserispor'a haciz gönderdi.



Sarı kırmızılı kulüp ile olan 2 yıllık sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, alacağı olan 435 bin Euro ücretin uzun süredir ödenmemesinden ötürü avukatı aracılığıyla kulübe haciz gönderdi.



Kulüp avukatı Orhan Taşçı'nın devreye girmesi ile haciz işlemi sona erdi ve ödeme icin ikinci kez süre istendi.



Sarı Kırmızılı forma altında bu sezon 4 gole imza atan Asamoah Gyan, geçtiğimiz günlerde aynı alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla haciz mektubu göndermiş ve ödeme için kendisine süre verilmişti.



ASAMOAH GYAN KİMDİR?

22 Kasım 1985 Accra (Gana) kentinde dünyaya gelen Asamoah Gyan, futbola 2003 yılında Liberty Prof takımında başladıktan sonra Udinese takımına transfer olmuştur. Udinese tarafından Modena'ya kiralık verilen futbolcu, burada iki yıl oynayarak tecrübe kazandı.

2006/2007 sezonunda tekrar Udinese'ye dönen Gyan, 2008 yılında 8 Milyon Euro bedelle Rennes'e transfer olmuştur.

Rennes kulübünde 2 yıl forma giydikten sonra 2010 yılında 16 Milyon Euro bedelle İngiliz Kulübü Sunderland'e transfer olmuştur.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ain FC, Gyan'ı 7 Milyon Euro bedelle 1 yıllığına kiralamıştır. Burada 2 yıl oynayan Gyan'a 7,5 Milyon Euro teklif etmiş ve Sunderland'den oyncunun bonservisini almıştır.

3 yıl boyunca Al Ain FC kulübünde forma giydikten sonra 9 Milyon Euro bedelle Çin'in Shangai takımına transfer olan Gyan, 2017 yılında mukavelesinin sona ermesiyle serbest kalmıştır.

1,86 boyunda olan forvet oyuncusu Asamoah Gyan, 2017/2018 sezonunda Kayserispor'a transfer oldu.