Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak... - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu... Son maçında Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak küme düşen Stuttgart'a bir darbe daha... Alman kulübü küme düşünce Ozan Kabak sürprizi yaşandı. İşte gelişmeler...

28 Mayıs 2019 Salı 11:15 Güncelleme: 28.05.2019 11:23
Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Ozan Kabak, sezon başında Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılmıştı.

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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Ara transfer döneminde ise Stuttgart'a 5 yıllık imza atan Ozan Kabak, Galatasaray'a 11 milyon Euro kazandırmıştı.

Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Bu transferle tarihe geçen Ozan Kabak Türk futbol tarihinde yurt dışına satılan en pahalı yerli defans oyuncusu oldu.

Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

Başarılı bir grafik çizen Milli futbolcunun performansı da otoritelerden tam not almıştı.

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Resmen belli oldu! Stuttgart küme düşünce Ozan Kabak...

19 yaşındaki oyuncu Bundesliga ekibinde çıktığı 11 maçta 3 de gol kaydetme başarısı gösterdi.

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