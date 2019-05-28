Fenerbahçe'ye büyük şok: Liste dışı kaldı - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye büyük şok: Liste dışı kaldı

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG, 2019 yılının en değerli kulüpleri listesini açıkladı. Listede ilk 32 ekip içerisinde iki Türk takımı da yer aldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Mayıs 2019 Salı 10:38 Güncelleme: 28.05.2019 11:04
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok

KPMG'nin açıkladığı listede, geçtiğimiz 3 sene içerisinde liderliği bırakmayan İngiliz ekibi Manchester United bu sene zirveyi Real Madrid'e devretti.

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En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok

Değerlendirmede göz önünde bulundurulan kriterlerin; karlılık, naklen yayın hakları, popülerlik, sportif potansiyel ve stadyum gelirleri olduğu ifade edildi.

En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok

Bu kriterlere göre ilk 5 kulüp; Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih, Barcelona ve Manchester City'den oluştu.

En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok

Listede ilk 32 takım içerisinde Türkiye'den iki takım yer bulabildi.

En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok

Geçtiğimiz yıla göre yerini koruyan Beşiktaş 23. sıraya, büyük bir düşüş yaşayan Galatasaray ise 32. sıraya yerleşti.

En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok

Ligin son iki sezondaki şampiyonu Galatasaray, yüzde 26'lık değer kaybıyla toplam 246 milyon euroya düşerken, Beşiktaş ise sıralamadaki yeri değişmese de değerini yüzde 15 artırarak 383 milyon euroya yükseldi.

En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok
En değerli kulüpler listesi açıklandı: F.Bahçe'ye büyük şok

Fenerbahçe ise geçtiğimiz yıl 32 takım içerisinde yer almasına rağmen bu yıl Valencia ile liste dışı kalan iki takımdan biri oldu.

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